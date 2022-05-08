Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ньюкасл.

Манчестер Сіті спробує використати помилку Ліверпуля, що відбулася напередодні, у домашньому матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, на тлі поразки від мадридського Реалу (1:3), вирішив використати з перших хвилин Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту, тоді як Канселу зіграє праворуч. Гюндоган зіграє в центральній лінії, а Стерлінг та Гріліш розташуються на крилах атаки.

Едді Гау, на тлі поразки від Ліверпуля (0:1), виставив із перших хвилин Лассельса в центрі захисту, а Лонгстафф доповнив центральну лінію, де також зіграє Жоелінтон, поступившись місцем у нападі Вуду.

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Діаш, Ляпорт, Зінченко — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Стерлінг, Габріель Жезус, Гріліш.

Запасні: Стеффен, Еган-Райлі, Аке, Мбете, Бернарду Сілва, Фернандіньо, Фоден, Палмер, Марез.



Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Лассельс, Бьорн, Таргетт — Гімараєс, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон, Вуд, Сен-Максімен.