Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті розгромив Ньюкасл Юнайтед з рахунком 5:0 та збільшив свій відрив у чемпіонських перегонах від Ліверпуля до трьох очок.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота "сорок" п'ять м'ячів без відповіді, а в моменті з четвертим голом гольовою передачею відзначився українець Олександр Зінченко, який асистував Філу Фодену (таймкод відео — 2:43) .

Для Олександра ця гольова передача стала третьою у поточному сезоні АПЛ.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Ньюкасл 5:0

Голи: Стерлінг, 19, 90+3, Ляпорт, 38, Родрі, 61, Фоден, 90



Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Діаш (Фернандіньо, 46), Ляпорт (Іган-Райлі, 87), Зінченко — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Стерлінг, Габріель Жезус (Фоден, 63), Гріліш.



Ньюкасл: Дубравка — Крафт (Тріпп’єр, 69), Лассельс, Бьорн, Таргетт — Гімараєс, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон (Мьорфі, 79), Вуд (Вілсон, 69), Сен-Максімен.



Попередження: де Брюйне — Гімараєс, Бьорн, Таргетт