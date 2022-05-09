Англия

Наприкінці цього сезону бірмінгемці обговорять трансфер бразильця з Барселоною.

Орендна угода Філіппе Коутіньо з Астон Віллою закінчується наприкінці нинішньої кампанії англійської Прем'єр-ліги, проте бірмінгемці хочуть оформити повноцінний трансфер 29-річного бразильця.

Головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард заявив, що влітку його команда спробує викупити Коутіньо у Барселони на постійній основі.

"Ми обов'язково хочемо, щоб Філіппе Коутіньо залишився тут", — цитує слова Джеррарда журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Астон Вілла обговорить із Барселоною повноцінний трансфер бразильського плеймейкера у літнє трансферне вікно.

У поточному сезоні Коутіньо провів за "левів" 15 матчів в АПЛ, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.