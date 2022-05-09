Англия

Нападник молодіжних збірних Англії різних рівнів проявив себе під час виступів за клуб.

Не взимку минулого року англійський Ліверпуль запросив до себе нападника Дербі Каунті Кайді Гордона, який у підсумку прогресував за рік настільки, що новий сезон у свої 17 років розпочав уже в складі команди U-23.

Періодичні виступи в Прем’єр-лізі 2 за своєю успішністю призвели до того, що англієць отримав можливість навіть дебютувати в "елітному" дивізіоні в складі основної команди, зігравши вісім хвилин проти Брентфорду (3:0).

Зрештою, Гордон настільки переконав керівництво "червоних" у перспективах свого розвитку, що ті, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, зголосилися заплатити за нього додаткові 500 тис. фунтів стерлінгів заради придбання повних прав на футболіста.

Початкова угода віддавала 20% на бік Дербі Каунті.

Загалом, у поточному сезоні Гордон зіграв 19 матчів, забивши п’ять голів та зробивши дві гольові передачі.