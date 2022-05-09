Англия

Футболіст не продовжить кар'єру у манчестерських грандах.

Півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба місцеві ЗМІ зв'язували з Манчестер Сіті.

Але, як повідомляє видання The Athletic, якщо така пропозиція поступить французу, він її відхиле.

Погба дограє сезон у МЮ та влітку залишить клуб. Його контракт з "червоними дияволами" закінчується і пролонгації не буде.

Головні кандидати на півзахисника залишаються Ювентус, де він вже виступав, ПСЖ та мадридський Реал.

У сезоні-2021/22 на рахунку Погба 20 матчів у Прем'єр-лізі, один забитий м'яч та дев'ять асистів.