Англия

"Городяни" хочуть отримати за свого футболіста 100 мільйонів євро.

Манчестер Сіті встановив цінник на Бернарду Сілву, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, манчестерський клуб хоче отримати за португальського футболіста 100 мільйонів євро. Така ціна пояснюється тим, що Сіті не має наміру відпускати Сілву, але якщо все ж таки доведеться це зробити, то за серйозні гроші.

Очікується, що тепер Барселона відмовиться від придбання Сілви.

У поточному сезоні Сілва провів 32 матчі в АПЛ: на його рахунку 8 голів та 3 асисти.