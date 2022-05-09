Футболіст проявив себе в АПЛ.
Марк Кукурелья, Getty Images
09 травня 2022, 18:26
Захисник Брайтона Марк Кукурелья, який нещодавно забив свій перший гол в АПЛ, вже зацікавив інші клуби.
Як повідомляє TuttoJuve, за 23-річним футболістом цікавляться туринський Ювентус та Тоттенгем.
Брайтон оцінює іспанця у 20 мільйонів євро, хоча підписав його влітку з Хетафе за 18 мільйонів.
Вихованець Барселони у сезоні-2021/22 АПЛ став основним гравцем Брайтона. Він провів 37 матчів, забив 1 гол та зробив 2 асисти.