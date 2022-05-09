Англия

Футболіст проявив себе в АПЛ.

Захисник Брайтона Марк Кукурелья, який нещодавно забив свій перший гол в АПЛ, вже зацікавив інші клуби.

Як повідомляє TuttoJuve, за 23-річним футболістом цікавляться туринський Ювентус та Тоттенгем.

Брайтон оцінює іспанця у 20 мільйонів євро, хоча підписав його влітку з Хетафе за 18 мільйонів.

Вихованець Барселони у сезоні-2021/22 АПЛ став основним гравцем Брайтона. Він провів 37 матчів, забив 1 гол та зробив 2 асисти.