Англия

Испанский голкипер желает сменить клубную прописку.

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага збирається залишити Челсі у найближче літнє трансферне вікно, повідомляє журналіст Екрем Конур.

Контракт 27-річного футболіста із лондонським клубом розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що цього сезону іспанський голкіпер провів 15 поєдинків, у яких пропустив 10 голів. Вісім матчів завершились без пропущених м'ячів.

Нагадаємо, що Челсі готовий продати Аррісабалагу, щоб не перешкоджати його розвитку.