Англия

Испанский голкипер может покинуть лондонский клуб уже летом.

Испанский вратарь Челси Кепа Аррисабалага может покинуть стан "синих" в летнее трансферное окно.

Боссы клуба не намерены препятствовать развитию 27-летнего футболиста, чей талант тренерский штаб команды оценивает выше, чем Унаи Симона и Давида Де Хеа, которые являются футболистами сборной Испании, передает The Times.

В Челси оценили стремление Кепы к развитию, а также то, что он дополнительно занимается для набора мышечной массы.

В текущем сезоне голкипер сыграл 13 матчей за Челси во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей, а также в семи поединка сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, футболист перешел в лондонский клуб за 71 млн евро в 2018 году.

Transfermarkt оценивает Кепу в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Челси предложил Маунту новый контракт на улучшеных условиях.