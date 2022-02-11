Испанский голкипер может покинуть лондонский клуб уже летом.
кепа аррисабалага, getty images
11 февраля 2022, 14:38
Испанский вратарь Челси Кепа Аррисабалага может покинуть стан "синих" в летнее трансферное окно.
Боссы клуба не намерены препятствовать развитию 27-летнего футболиста, чей талант тренерский штаб команды оценивает выше, чем Унаи Симона и Давида Де Хеа, которые являются футболистами сборной Испании, передает The Times.
В Челси оценили стремление Кепы к развитию, а также то, что он дополнительно занимается для набора мышечной массы.
В текущем сезоне голкипер сыграл 13 матчей за Челси во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей, а также в семи поединка сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, футболист перешел в лондонский клуб за 71 млн евро в 2018 году.
Transfermarkt оценивает Кепу в 10 млн евро.
Ранее сообщалось, что Челси предложил Маунту новый контракт на улучшеных условиях.