Англия

Англійський нападник має намір змінити клуб у літнє міжсезоння.

Едвард Нкетіа може перейти у Вест Гем найближчого літа, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "молотобійці" лідирують у боротьбі за 22-річного футболіста. Вест Гем розраховує підписати Нкетіа вільним агентом, його контракт із Арсеналом завершується 30 червня.

"Каноніри" провели два раунди переговорів із Нкетіа, але результату немає. Арсенал має надію, що після третього раунду вдасться схилити футболіста укласти нову угоду.

У поточному сезоні Нкетіа провів 25 матчів та забив 9 голів. Також на його рахунку є одна результативна передача.