Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках перенесеного матчу 33-го туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль мав певні проблеми у гостьовому протистоянні проти бірмінгемської Астон Вілли. Претендент на чемпіонський титул за підсумками цього сезону пропустив уже на початку гри, проте не менш швидко зумів відігратися, після чого обидві команди продовжували грати у відкритий футбол. Зрештою, колектив Юргена Клоппа все ж таки зумів дотиснути підопічних свого екс-капітана Стівена Джеррарда.

Огляд матчу:

Астон Вілла — Ліверпуль 1:2

Голи: Дуглас Луїс, 4 — Матіп, 6, Мане, 64

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Накамба (Чуквуемека, 61), Дуглас Луїс — Коутіньо (Буендія, 70) — Інгз, Воткінс (Траоре, 81).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Кейта, Фабіньо (Гендерсон, 30), Джонс (Тіаго, 62) — Діас (Салах, 72), Жота, Мане.