Англия
10 травня 2022, 23:59
Мане приніс Ліверпулю перемогу над Астон Віллою
Колективу Юргена Клоппа певний час довелося відіграватися, проте зрештою вдалося зберегти інтригу в чемпіонських перегонах.
Астон Вілла — Ліверпуль, Getty Images
10 травня 2022, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Астон Вілла — Ліверпуль 1:2
Голи: Дуглас Луїс, 4 — Матіп, 6, Мане, 64
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Накамба (Чуквуемека, 61), Дуглас Луїс — Коутіньо (Буендія, 70) — Інгз, Воткінс (Траоре, 81).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Кейта, Фабіньо (Гендерсон, 30), Джонс (Тіаго, 62) — Діас, Жота, Мане.