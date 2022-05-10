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Астон Вілла — Ліверпуль 1:2
Голи: Дуглас Луїс, 4 — Матіп, 6, Мане, 64

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Накамба (Чуквуемека, 61), Дуглас Луїс — Коутіньо (Буендія, 70) — Інгз, Воткінс (Траоре, 81).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Кейта, Фабіньо (Гендерсон, 30), Джонс (Тіаго, 62) — Діас, Жота, Мане.