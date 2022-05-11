Англия

Фахівець згадав період кар'єри у Тоттенгемі.

Колишній тренер Тоттенгема Жозе Моуріньо, який наразі очолює Рому, згадав своє звільнення за "шпор".

"Я зараз на тому етапі своєї кар'єри та життя, коли не маю негативних емоцій. Приймаю все як є. Так, звільнення з Тоттенгема було дуже неприємним. Я з гумором реагую, коли веду діалог із деякими англійськими журналістами на прес-конференціях. Завжди знаходжу місце жарту про вихід у фінал Ліги конференцій.

Сподіваюся, цього разу я не буду звільнений, бо таке трапляється не з багатьма наставниками. Цього разу я не можу сказати, що я особливий, бо таке зі мною відбувалося. Я на жалкую. Я не скривджений.

У Тоттенхемі чимало хороших людей, бажаю їм всього найкращого. Навіть містеру Леві. Думаю, що для людини з моєю кар'єрою та історією це було дивно. Втім, це проклало мені дорогу до Риму. Я щасливий бути у Римі", — розповів Моуріньо.

Нагадаємо, що з Моуріньо може принести Ромі першу перемогу у єврокубку. У фіналі Ліги конференцій "вовки" зіграють проти Феєноорда.