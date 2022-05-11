Англия

Бразилець змінить клуб в Англії.

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус перейде в лондонський Арсенал. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, футболіст повідомив тренерський штаб та керівництво, що має намір змінити клуб.

Обґрунтовано його бажання приходом в Манчестер Сіті нападника Ерлінга Голанда, який буде мати ключову роль.

Контракт Жезуса з Ман Сіті діє до 2023 року. Цей фактор може зменшити ціну на футболіста, тоді як "містяни" хочуть отримати 50 мільйонів.

Цього сезону Жезус провів за Манчестер Сіті 39 матчів, забив 13 голів і віддав 12 результативних передач.