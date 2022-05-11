Форварт Астон Вілли може змінити клуб.
Олівер Воткінс. Getty Images
11 травня 2022, 17:52
Вже відомо, що однією з трансферних цілей Вест Гема на літнє трансферне вікно став нападник Астон Вілли Олівер Воткінс.
Погодив кандидатуру 26-річного футболіста, який є лідером атаки Астон Вілли, головний тренер "молотобійців" Девід Моєс.
Вест Гем вже дізнався трансферну вартість форварда. Боси Вілли готові відпустити його за 50 мільйонів євро.
У 33 матчів сезона-2021/22 англійської Прем'єр-ліги Воткінс зіграв 33 матчі, у яких забив 10 голів та віддав один асист.