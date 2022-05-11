Англия

Форварт Астон Вілли може змінити клуб.

Вже відомо, що однією з трансферних цілей Вест Гема на літнє трансферне вікно став нападник Астон Вілли Олівер Воткінс.

Погодив кандидатуру 26-річного футболіста, який є лідером атаки Астон Вілли, головний тренер "молотобійців" Девід Моєс.

Вест Гем вже дізнався трансферну вартість форварда. Боси Вілли готові відпустити його за 50 мільйонів євро.

У 33 матчів сезона-2021/22 англійської Прем'єр-ліги Воткінс зіграв 33 матчі, у яких забив 10 голів та віддав один асист.