Нападник Астон Вілли може змінити клубну прописку.
Оллі Уоткінс, getty images
10 травня 2022, 19:26
Вест Гем розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Telegraph, "молотобійці" націлилися на форварда Астон Вілли Оллі Уоткінса.
Зазначимо, що у поточному сезоні англійський нападник провів 32 поєдинки на клубному рівні, відзначившись 10 голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що свого часу завдяки переходу Уоткінса Астон Вілла побила свій трансферний рекорд.