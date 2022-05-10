Англия

Нападник Астон Вілли може змінити клубну прописку.

Вест Гем розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Telegraph, "молотобійці" націлилися на форварда Астон Вілли Оллі Уоткінса.

Зазначимо, що у поточному сезоні англійський нападник провів 32 поєдинки на клубному рівні, відзначившись 10 голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що свого часу завдяки переходу Уоткінса Астон Вілла побила свій трансферний рекорд.