Видалення Деніела Джеймса на 24-й хвилині поставило хрест на шансах "павичів" досягти успіху.
Гравці Челсі, Getty Images
11 травня 2022, 23:25
У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед, який може знизитись у класі за підсумками поточного сезону, приймав на своєму полі Челсі.
Підопічні Томаса Тухеля відправили у ворота господарів три м'ячі без відповіді, авторами яких стали Маунт, Пулішич і Лукаку, чого "синім" виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.
Зазначимо, що з 24-ї хвилини Лідс був змушений грати в меншості після того, як червону картку отримав Деніел Джеймс.
Лідс — Челсі 0:3
Голи: Маунт, 4, Пулішич, 55, Лукаку, 83
Лідс Юнайтед: Мельє – Льоренте, Кох, Купер, Стрейк, Харрісон (Фірпо, 37) – Рафінья (Гелхардт, 78), Бейт (Кліх, 59), Філліпс, Д. Джеймс – Родріго
Челсі: Менді – Чалоба, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс (Аспілікуета, 78), Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чік, 30), Алонсо – Маунт, Пулішич (Зієш, 78) – Лукаку
Попередження: Філліпс
Вилучення: Д. Джеймс, 24