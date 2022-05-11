Англия

Видалення Деніела Джеймса на 24-й хвилині поставило хрест на шансах "павичів" досягти успіху.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед, який може знизитись у класі за підсумками поточного сезону, приймав на своєму полі Челсі.

Підопічні Томаса Тухеля відправили у ворота господарів три м'ячі без відповіді, авторами яких стали Маунт, Пулішич і Лукаку, чого "синім" виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.

Зазначимо, що з 24-ї хвилини Лідс був змушений грати в меншості після того, як червону картку отримав Деніел Джеймс.

Лідс — Челсі 0:3

Голи: Маунт, 4, Пулішич, 55, Лукаку, 83

Лідс Юнайтед: Мельє – Льоренте, Кох, Купер, Стрейк, Харрісон (Фірпо, 37) – Рафінья (Гелхардт, 78), Бейт (Кліх, 59), Філліпс, Д. Джеймс – Родріго

Челсі: Менді – Чалоба, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс (Аспілікуета, 78), Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чік, 30), Алонсо – Маунт, Пулішич (Зієш, 78) – Лукаку

Попередження: Філліпс

Вилучення: Д. Джеймс, 24