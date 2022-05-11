Англия

Завершилися два поєдинки англійської Прем'єр-ліги.

У перенесеному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушив у гості до Вотфорда, який уже вилетів до Чемпіоншипу за підсумками поточного сезону.

Команди не змогли вразити у ворота один одного протягом двох таймів, а фінальний свисток зафіксував нічию.

Щодо українського захисника Евертона Віталія Миколенка, то він вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин.

Вотфорд – Евертон 0:0

Вотфорд: Форстер – Нгакіа, Кабаселе, Самір, Масіна – Сіссоко, Кайємбе (Етебо 89), Ґослінг – Калу (Кеткарт 86), Педро, Сема

Евертон: Пікфорд – Миколенко, Холгейт, Кін, Коулмен, Івобі – Грей (Калверт-Льюїн 77), Делф (Аллан 81), Дукуре, Гордон – Рішарлісон

Попередження: Самір – Холгейт, Коулмен

У паралельному перенесеному матчі 21 туру Лестер знущався над Норвічем, який також втратив шанси зберегти прописку в АПЛ.

Команда Брендана Роджерса відправила у ворота "канарій" три м'ячі, авторами яких стали Джеймі Варді (дубль) і Джеймс Меддісон.

Лестер – Норвіч 3:0

Голи: Варді 54, 62, Меддісон 70

Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарті, Еванс, Джастін – Меддісон, Тілеманс, Дьюсбері-Холл – Лукман (Менді 46), Варді, Барнс

Норвіч: Ганн – Яннуліс, Байрем, Хенлі, Ааронс – Рупп (Соренсен 59), Ле-Мелу, Гілмор – Рашица (Роу 67), Пуккі, Спрінджетт (Плахета 67)