Завершилися два поєдинки англійської Прем'єр-ліги.
Вотфорд - Евертон, Getty Images
11 травня 2022, 23:43
У перенесеному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушив у гості до Вотфорда, який уже вилетів до Чемпіоншипу за підсумками поточного сезону.
Команди не змогли вразити у ворота один одного протягом двох таймів, а фінальний свисток зафіксував нічию.
Щодо українського захисника Евертона Віталія Миколенка, то він вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин.
Вотфорд – Евертон 0:0
Вотфорд: Форстер – Нгакіа, Кабаселе, Самір, Масіна – Сіссоко, Кайємбе (Етебо 89), Ґослінг – Калу (Кеткарт 86), Педро, Сема
Евертон: Пікфорд – Миколенко, Холгейт, Кін, Коулмен, Івобі – Грей (Калверт-Льюїн 77), Делф (Аллан 81), Дукуре, Гордон – Рішарлісон
Попередження: Самір – Холгейт, Коулмен
У паралельному перенесеному матчі 21 туру Лестер знущався над Норвічем, який також втратив шанси зберегти прописку в АПЛ.
Команда Брендана Роджерса відправила у ворота "канарій" три м'ячі, авторами яких стали Джеймі Варді (дубль) і Джеймс Меддісон.
Лестер – Норвіч 3:0
Голи: Варді 54, 62, Меддісон 70
Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарті, Еванс, Джастін – Меддісон, Тілеманс, Дьюсбері-Холл – Лукман (Менді 46), Варді, Барнс
Норвіч: Ганн – Яннуліс, Байрем, Хенлі, Ааронс – Рупп (Соренсен 59), Ле-Мелу, Гілмор – Рашица (Роу 67), Пуккі, Спрінджетт (Плахета 67)