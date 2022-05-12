Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

Свій черговий крок до чемпіонського титулу в англійський Прем’єр-лізі Манчестер Сіті зробив у рамках перенесеної гри 33-го туру в гостях у Вулвергемптона. На полі звітного вечору в складі команди Хосепа Гвардіоли виблискував лише один виконавець — півзахисник Кевін де Брюйне власноруч зруйнував захист суперників, забивши одразу чотири м’ячі. Три з них — неробочою ногою.

Огляд матчу:

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 1:5

Голи: Дендонкер, 11 — Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлінг, 84.

Вулвергемтон: Жозе Са — Дендонкер, Коуді, Болі — Аіт-Нурі, Невеш, Моутіньо (Кандл, 85), Хонні — Нету (Трінкан, 72), Чікіньо, Хіменес (Хван Хі Чан, 72).

Манчестер Сіті: Едерсон — Зінченко, Ляпорт (Аке, 61), Фернандіньо (Марез, 77), Канселу — Родрі, Гюндоган — Де Брюйне — Сілва, Стерлінг, Фоден (Гріліш, 81).

Попередження: Де Брюйне.