Англия

Українець Олександр Зінченко провів на полі весь поєдинок.

Манчестер Сіті у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях розгромив Вулвергемптон з рахунком 5:1.

Перемогу команді Хосепа Гвардіоли забезпечив бельгійський півзахисник Кевін Де Брюйне, який оформив покер, забивши чотири м'ячі у ворота суперника. Ще одним результативним ударом відзначився Рахім Стерлінг.

Усім чим змогли відповісти "вовки" — це забитий м'яч у виконанні Леандера Дендонкера на 11 хвилині матчу.

Український універсал Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "городян" та провів на полі весь поєдинок.

Після 36 турів Манчестер Сіті набрав 89 очок і лідирує у турнірній таблиці АПЛ із відривом від Ліверпуля у три очки. У Вулверхемптона — 50 балів і восьмий рядок.

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 1:5

Голи: Дендонкер, 11 — Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлінг, 84.

Вулвергемтон: Жозе Са — Дендонкер, Коуді, Болі — Аіт-Нурі, Невеш, Моутіньо (Кандл, 85), Хонні — Нету (Трінкан, 72), Чікіньо, Хіменес (Хван Хі Чан, 72).

Манчестер Сіті: Едерсон — Зінченко, Ляпорт (Аке, 61), Фернандіньо (Марез, 77), Канселу — Родрі, Гюндоган — Де Брюйне — Сілва, Стерлінг, Фоден (Гріліш, 81).

Попередження: Де Брюйне.