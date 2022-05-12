Англия

"Сороки" хочуть підписати нападаючого.

Ньюкасл збирається підписати нового нападника у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, "сороки" націлилися на форварда Евертона Домініка Калверта-Льюїна.

Цього сезону Калверт-Люїн провів 14 поєдинків, у яких він відзначився трьома м'ячами і віддав один результативний пас.

Нагадаємо, що Арсенал раніше визначився із можливим посиленням атаки, якщо не вдасться підписати Влаховича. Цим форвардом буде Калверт-Льюїн.