"Сороки" хочуть підписати нападаючого.
Домінік Калверт-Льюїн, getty images
12 травня 2022, 17:27
Ньюкасл збирається підписати нового нападника у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Telegraph, "сороки" націлилися на форварда Евертона Домініка Калверта-Льюїна.
Цього сезону Калверт-Люїн провів 14 поєдинків, у яких він відзначився трьома м'ячами і віддав один результативний пас.
Нагадаємо, що Арсенал раніше визначився із можливим посиленням атаки, якщо не вдасться підписати Влаховича. Цим форвардом буде Калверт-Льюїн.