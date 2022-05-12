Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Тоттенгем та Арсенал.
Давінсон Санчес, Getty Images
12 травня 2022, 20:53
Лондонські Тоттенгем та Арсенал зіграють перенесене дербі Північного Лондону 22-го туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні Тоттенгем Готспур.
Антоніо Конте, на тлі нічиєї проти Ліверпуля (1:1), вирішив використати з перших хвилин Санчеса в трійці захисту.
Мікель Артета, після перемоги над Лідсом (2:1), залучив до стартового складу тих самих виконавців.
Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Дайєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньон — Кулусевські, Сон — Кейн.
Запасні: Голліні, Родон, Вінкс, Вайт, Крейг, Девін, Бергвейн, Моура, Скарлетт.
Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Голдінг, Габріель, Томіясу — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Нкетіа.
Запасні: Лено, Вайт, Тавареш, Свонсон, Сміт-Роу, Локонга, Патіно, Ляказетт, Пепе.
Гра Тоттенгем — Арсенал почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.