Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Тоттенгем та Арсенал.

Лондонські Тоттенгем та Арсенал зіграють перенесене дербі Північного Лондону 22-го туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні Тоттенгем Готспур.

Антоніо Конте, на тлі нічиєї проти Ліверпуля (1:1), вирішив використати з перших хвилин Санчеса в трійці захисту.

Мікель Артета, після перемоги над Лідсом (2:1), залучив до стартового складу тих самих виконавців.

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Дайєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньон — Кулусевські, Сон — Кейн.

Запасні: Голліні, Родон, Вінкс, Вайт, Крейг, Девін, Бергвейн, Моура, Скарлетт.



Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Голдінг, Габріель, Томіясу — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Нкетіа.

Запасні: Лено, Вайт, Тавареш, Свонсон, Сміт-Роу, Локонга, Патіно, Ляказетт, Пепе.



Гра Тоттенгем — Арсенал почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.