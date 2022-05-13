Англия

Досвідчений голкіпер продовжить виступати за ліверпульский клуб.

Керівництво Евертону прийняло рішення активувати пункт в контракті Асміра Беговіча та пролонгувати діючу угоду ще на один рік.

Боснійський голкіпер продовжить перебувати у ролі резервного голкіпера "ірисок", повідомляє Фабріціо Романо. Відзначимо, що діючий контракт Беговіча із Евертоном розрахований до літа 2023 року.

В поточному сезоні голкіпер зіграв у шести матчах за комнаду Лампарда, пропустивши вісім м'ячів та двічі зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось, що Евертон може втратити одного зі своїх форвардів.