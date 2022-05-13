Англия

Монумент пов'язаний із третім чемпіонством в історії клубу.

Рівно десять років пройшло із моменту, як Серхіо Агуеро приніс фантастичну перемогу Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії, забивши вирішальний м'яч на останніх секундах матчу проти КПР.

На честь цієї події, "містяни" вирішили увічнити пам'ять про це, встановивши статую із зображенням святкуючего взяття воріт Агуеро.

Відзначимо, що аргентинець є найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті, забивши 260 голів у ворота суперників.