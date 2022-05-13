Англия

Німецький тренер розповів про травми півзахисників.

У фінальному матчі Кубка Англії-2021/22 лондонський Челсі зіграє з Ліверпулем на стадіоні Вемблі.

Головний тренер лондонців Томас Тухель прокоментував кадрову ситуацію перед зустріччю.

"Ми спробуємо залучити його до тренування сьогодні. Матео хоче цього, і медичний департамент дав зелене світло, щоб спробувати. Перевага в тому, що в нього вже був надрив сухожилля до цього інциденту, тому нового ушкодження не сталося — тільки сильний біль. Лодижка сильно набрякла.

Канте? Це була скорочена тренувальна сесія через довгий шлях і втому від подорожі, тому вона не була високоінтенсивною. Але він дуже хоче зіграти, і сподіваюся, він викладеться на 100 відсотків, щоб ми могли планувати з ним завтрашній день. Це матиме вирішальне значення для нас", — цитує Тухеля Sky Sports.

На запитання, чи він готовий ризикнути з будь-яким гравцем, враховуючи важливість гри, Тухель додав: "Це момент, коли потрібно ризикувати".

Нагадаємо, матч Челсі — Ліверпуль відбудеться в суботу, 14 травня, о 18:45. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.