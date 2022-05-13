Німецький фахівець розповів про варіанти продовження кар'єри, що мав раніше.
юрген клопп, getty images
13 травня 2022, 20:50
Головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп поділився спогадами про те, скількі разів міг залишити Боруссію Дортмунд та свою поточну команду.
За словами спеціаліста, Баварія декілька разів зверталась до нього с приводу співпраці.
"Я декілька разів міг очолити мюнхенську Баварію, вони неодноразово до мене дзвонили. Звичайно, я би міг мати значно багатішу колекцію трофеїв, але світ не складається лише з переможців.
Тим не менш, у мене був контракт із Боруссією, потім із Ліверпулем і я не мою наміру зраджувати клубам. Я задоволений тим, що маю зараз. Світу не потрібні лише переможці — потрібні також роботяги", — наводить слова Клоппа Bayern & Germany.
Відзначимо, що раніше фахівець висловився щодо проведення Ліги націй.