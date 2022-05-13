Головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп поділився спогадами про те, скількі разів міг залишити Боруссію Дортмунд та свою поточну команду.

За словами спеціаліста, Баварія декілька разів зверталась до нього с приводу співпраці.

"Я декілька разів міг очолити мюнхенську Баварію, вони неодноразово до мене дзвонили. Звичайно, я би міг мати значно багатішу колекцію трофеїв, але світ не складається лише з переможців. 

Тим не менш, у мене був контракт із Боруссією, потім із Ліверпулем і я не мою наміру зраджувати клубам. Я задоволений тим, що маю зараз. Світу не потрібні лише переможці — потрібні також роботяги", — наводить слова Клоппа Bayern & Germany.

Відзначимо, що раніше фахівець висловився щодо проведення Ліги націй.