Англия

Німецький фахівець розповів про варіанти продовження кар'єри, що мав раніше.

Головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп поділився спогадами про те, скількі разів міг залишити Боруссію Дортмунд та свою поточну команду.

За словами спеціаліста, Баварія декілька разів зверталась до нього с приводу співпраці.

"Я декілька разів міг очолити мюнхенську Баварію, вони неодноразово до мене дзвонили. Звичайно, я би міг мати значно багатішу колекцію трофеїв, але світ не складається лише з переможців.

Тим не менш, у мене був контракт із Боруссією, потім із Ліверпулем і я не мою наміру зраджувати клубам. Я задоволений тим, що маю зараз. Світу не потрібні лише переможці — потрібні також роботяги", — наводить слова Клоппа Bayern & Germany.

Відзначимо, що раніше фахівець висловився щодо проведення Ліги націй.