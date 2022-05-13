Лига наций

Наставник Ліверпулю незадоволений кількістю ігор, в яких приймають участь його футболісти.

Наставник Ліверпулю Юрген Клопп вважає марною тратою часу та сил розіграш Ліги націй та закликав президента УЄФА Александра Чеферіна відмовитись від його розіграшу.

Тренер та функціонер поспілкувались під час обговорення розподілу квитків на фінал Ліги чемпіонів по телефону, в ході чого німець закликав Чеферіна позбавитись турніру.

Президент УЄФА поясняв Клоппу, що 93,5% доходу за квитки заробляють клуби, а вже решту — організація, після чого фахівець закликав забрати ці всі кошти УЄФА, а натомість позбутись Ліги націй, повідомляє The Athletic.

"Під час бесіди я пояснив Чеферіну, чому саме я критично відгукуюсь про УЄФА — це пов'язано із Лігою націй. Я все ще вважаю цей турнір одним із найбезглуздіших в історії футболу.

Нехай УЄФА забере всі кошти, що принесе фінал Ліги чемпіонів, але позбавить нас від футбольного мотлоху", — заявив Клопп.

Відзначимо, що раніше стало відомо, де саме проведе збірна України свої матчі Ліги націй.