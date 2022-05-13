Англия

Аргентинський нападник може перебратися до АПЛ.

Пауло Дібала розглядає різні варіанти розвитку кар'єри у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, агент аргентинського нападника прибув до Англії на переговори.

Раніше повідомлялось, що Пауло Дібала зацікавив два англійські клуби — Манчестер Юнайтед та Арсенал.

У поточному сезоні Серії А аргентинський нападник провів 27 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, що Дібала вийшов на десяте місце у списку найкращих бомбардирів Ювентуса.