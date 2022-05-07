Италия

Аргентинський форвард зрівнявся за забитими голами з Роберто Баджо.

Учора туринський Ювентус сенсаційно поступився Дженоа з рахунком 1:2. У цьому протистоянні результативним ударом у складі "старої синьйори" відзначився Пауло Дібала.

За інформацією OptaPaolo, 28-річний аргентинець відзначився 115 голом у складі "старої синьйори", зрівнявшись із показником Роберто Баджо. Разом вони ділять десяте місце в історії найкращих бомбардирів Ювентуса.

Наступним у цьому списку є Федеріко Мунераті, який забив 117 голів. Найкращим бомбардиром туринського клубу є Алессандро Дель П'єро – 289 забитих м'ячів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Ювентус.