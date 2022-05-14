Англия

Football.ua представляє анонс фінального матчу Кубка Англії-2021/22.

У рамках фіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Вемблі.

Челсі — Ліверпуль



Субота, 14 травня, 18:45. Вемблі, Лондон. Головний арбітр — Крейг Поусон. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Сезон в Англії поступово підходить до свого завершення. Чемпіон в АПЛ поки що невідомий, а ось володаря найстарішого трофею в історії футболу ми дізнаємося вже сьогодні. Челсі та Ліверпуль нещодавно зустрічалися один з одним, а сталося це наприкінці лютого у фіналі Кубка англійської ліги. Тоді командам не вдалося виявити сильнішого за підсумками основного часу та овертаймів, тоді як володарями трофею стали підопічні Юргена Клоппа через невдалий одинадцятий удар у виконанні Кепи.

Останнім часом форма обох команд викликала деякі запитання. Якщо у випадку з Челсі це стосувалося зокрема самих результатів, через незадовільний характер яких навіть ставало питання про підсумкове третє місце "синіх" за підсумками сезону АПЛ, то Ліверпуль змушував часто понервувати своїх уболівальників як у Лізі чемпіонів, так і на внутрішній арені.

Тим не менш, для кваліфікації в ЛЧ на наступний сезон Челсі залишилося набрати всього одне очко в двох турах Прем'єр-ліги, тоді як Ліверпуль йде другим і відстає від лідируючого Манчестер Сіті на три пункти в таблиці, але при цьому не забуваємо, що мерсісайдці зіграють у фіналі Ліги чемпіонів з мадридським. Реалом, чого не можна сказати про "містян".

Безсумнівно, Челсі захоче взяти реванш у Ліверпуля за нещодавню поразку у фіналі Кубка англійської ліги та завершити сезон хоча б із одним виграним трофеєм. Тоді, наприкінці лютого, обидві команди демонстрували загалом рівну гру. Абсолютно нерезультативну, але рівну, нехай у плані гостроти та кількості створених моментів Ліверпуль і виглядав трохи цікавішим. Здається, чи принаймні будемо сподіватися, що сьогодні команди порадують нас більш відкритою грою, в якій на перший план вийде фізична підготовка. А в цьому аспекті змагатись із колективом Клоппа можуть небагато клубів, навіть якщо у суперниках Челсі на чолі з Томасом Тухелем.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2,12, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Ковачич, Хадсон-Одої, Чілвелл — Фабіньо

Під питанням: Канте — ...

Шлях до фіналу Кубка Англії-2021/22

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