Лондонці підсиляться молодим бразильским хавбеком.
маркіньос, фото фабріціо романо
14 травня 2022, 11:40
Лондонський клуб продовжує роботу на трансферному ринку та розглядає не тількі підписання готових гравців, а й працює на майбутнє.
Найближчим часом очікується підписання молодого вінгера Сан-Паулу Маркіньоса, повідомляє Фабріціо Романо.
19-річний футболіст перейде до стану "канонірів" за три мільйони євро — саме така сума влаштовує бразильский клуб, адже через рік Маркіньос може залишити стан "триколора" безкоштовно.
В поточному сезоні на рахунку хавбека 15 матчів за Сан-Паулу, в яких він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що Арсенал близький до підписання Пауло Дібали.