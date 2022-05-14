Англия

Лондонці підсиляться молодим бразильским хавбеком.

Лондонський клуб продовжує роботу на трансферному ринку та розглядає не тількі підписання готових гравців, а й працює на майбутнє.

Найближчим часом очікується підписання молодого вінгера Сан-Паулу Маркіньоса, повідомляє Фабріціо Романо.

19-річний футболіст перейде до стану "канонірів" за три мільйони євро — саме така сума влаштовує бразильский клуб, адже через рік Маркіньос може залишити стан "триколора" безкоштовно.

В поточному сезоні на рахунку хавбека 15 матчів за Сан-Паулу, в яких він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Арсенал близький до підписання Пауло Дібали.