Англия

Нападник Манчестер Юнайтед прокоментував майбутню можливу співпрацю з новим керманичем.

Наступного сезону англійський Манчестер Юнайтед буде працювати під керівництвом нідерландського спеціаліста Еріка тен Гага, який замінить на посаді головного тренера німецького фахівця Ральфа Рангніка.

Найкращий гравець квітня, нападник "Червоних дияволів" Кріштіану Роналду розповів про свої очікування від можливої співпраці з нинішнім керівником амстердамського Аяксу.

"Я знаю про тен Гага те, що він чудово попрацював на чолі Аяксу, та те, що він є досвідченим тренером. Але ми все одно повинні дати йому час на те, щоб він утілив свої ідеї в життя.

Я сподіваюся, що під його керівництвом ми досягнемо успіху. Тому що, якщо кожен гравець досягне нового рівня, то й весь Манчестер Юнайтед також відчуватиме себе краще. Я бажаю тен Гагу всього найкращого.

Ми знаходимося в схвильованому передчутті від співпраці не лише як гравці, а й як уболівальники клубу. Давайте вірити, що наступного року ми виграємо трофеї", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що за 39 матчів поточного сезону Роналду забив 24 голи та віддав три результативні передачі.