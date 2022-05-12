Англия

Футболіст вдруге завоював подібну нагороду.

Нападника Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Криштіану Роналду визнано найкращим гравцем квітня в Англійській Прем'єр-Лізі.

37-літній футболіст забив п'ять голів за свій клуб, в тому числі хет-трик у ворота Норвіча та м'яч у ворота лондонського Арсеналу.

Відзначимо, що це друга подібна нагорода португальця цього сезону — раніше він визнавався найкращим гравцем вересня в чемпіонаті Англії.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе в гостях проти Крістал Пелас 22 травня о 18:00 за київським часом.