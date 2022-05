Нападника Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Криштіану Роналду визнано найкращим гравцем квітня в Англійській Прем'єр-Лізі.

37-літній футболіст забив п'ять голів за свій клуб, в тому числі хет-трик у ворота Норвіча та м'яч у ворота лондонського Арсеналу.

Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season 💫#PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD