Футболіст вдруге завоював подібну нагороду.
криштіану роналду, getty images
12 травня 2022, 13:41
Нападника Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Криштіану Роналду визнано найкращим гравцем квітня в Англійській Прем'єр-Лізі.
37-літній футболіст забив п'ять голів за свій клуб, в тому числі хет-трик у ворота Норвіча та м'яч у ворота лондонського Арсеналу.
Відзначимо, що це друга подібна нагорода португальця цього сезону — раніше він визнавався найкращим гравцем вересня в чемпіонаті Англії.
Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе в гостях проти Крістал Пелас 22 травня о 18:00 за київським часом.