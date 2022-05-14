Англия

Нападник не має наміру залишати "червоних дияволів".

Кріштіану Роналду вирішив залишитись у МЮ, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, 37-річний футболіст отримав кілька серйозних пропозицій від інших клубів, але хоче залишитись у Манчестері ще на один сезон. Крім того, Роналду хоче попрацювати під керівництвом Еріка тен Гага.

Також Роналду хоче допомогти Манчестер Юнайтед у наступному сезоні повернутися до Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Роналду провів 30 матчів в АПЛ: на його рахунку 18 голів та 3 асисти.