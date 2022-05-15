Англия

Керманич Ліверпуля прокоментував підсумок фіналу Кубка Англії.

Ліверпуль напередодні здобув перемогу над лондонським Челсі за підсумками напруженої серії пенальті під час фінального поєдинку Кубку Англії (0:0, 5:6 – пен.).

Челсі — Ліверпуль 0:0 (5:6 — пен.) Огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Я знаю, що моя команда точно розуміє, що саме я про них думаю. Це найголовніше. Здобутий трофей належить усім причетним до клубу. Ще до початку гри ми бачили, що ця перемога означатиме для людей, бо наш готель розташований у центрі міста, тому ми бачили, як вони фанати гуляли вже із самого ранку.

Коли ми прийшли на стадіон і подивилися на всі ці обличчя довкола, ми побачили, що це означає для людей. На полі за нашою грою ви побачили, що це означає власне для гравців.

Те, що ми змогли перемогти, це щось абсолютно неймовірне, це величне. Це була наша гра 60, або яка вона там за ліком, у дуже напруженому сезоні, і показати подібний виступ — абсолютно неймовірно.

Але найголовніше — я повинен висловити всю повагу Челсі. Божевільна команда, божевільна гра! Зрештою, ми всі знаємо, що серія пенальті — це лотерея. Але ми виграли в ній знову.

Ми співпрацюємо разом із однією компанією. Це четверо хлопців, які мають назву Neuro11. Я з ними спілкувався ще два роки тому, коли, гадаю, уперше дізнався про них.

Один із них — нейробіолог, і він сказав: "Ми можемо тренувати удари з пенальті". Я тоді сказав: "Справді? Звучить цікаво, приходьте до нас". Хлопець був із Німеччини, ми познайомилися, працювали разом. Зрештою, цей трофей, очевидно, також їм належить, як і Кубок англійської ліги.

Помилка Садіо Мане, напевно, принаймні 50 відсотків складається з моєї особистої відповідальності. Тому що ви повинні дозволити хлопцям робити те, що вони думають, але я сказав йому: "Він, воротар, точно знає як ти б’єш, тому зроби навпаки".

Як часто в житті мині доводилося розуміти, що краще промовчати! Але ми все одно дійшли до переможного підсумку і, чесно кажучи, він дуже багато для нас означає. Це було важко. Перші 25 хвилин були найкращими 25 хвилинами, які ми коли-небудь грали проти Челсі, ми провели неймовірну гру, але не забили.

Тоді було зрозуміло, що Челсі з їхньою якістю знайдуть свій шлях у цій грі, що вони й зробили. У нашому виступі були як злети, так і падіння. Суперники мали свої шанси, у нас теж були відмінні нагоди, проте ніхто з нас не використав їх. Тому серія пенальті була цілком логічним підсумком.

Щодо чотирьох трофеїв за сезон, то подібне досягнення — це надзвичайно. Що ще ми можемо про це говорити? Але ми зараз сидимо тут, уже двадцять хвилин на дев’яту, а нам грати у вівторок увечері проти Саутгемптона.

Я й гадки не маю, кого я можу поставити до стартового складу у вівторок. Думаю, нам доведеться внести деякі зміни. Ми поїдемо туди, мабуть, на останню домашню гру для суперників у цьому сезоні. Вони не хочуть її програвати, тому це буде неймовірно важко.

Зрештою, опція здобути чотири трофеї в нас ще є, але через ситуацію, у якій ми знаходимося вона може раптово зникнути. Але наразі це не важливо, якщо чесно", — заявив німецький фахівець.

Гостьовий матч проти Саутгемптона Ліверпуль зіграє 17 травня, о 21:45 за київським часом.