Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Англії.

У вирішальному поєдинку за Кубок Англії на Вемблі лондонський Челсі та Ліверпуль зіграли в безгольову нічию в основний та додатковий час, після чого перейшли до напруженого протистояння в серії післяматчевих пенальті. Зрештою, саме колектив Юргена Клоппа виявився більш влучним у вирішальний момент, що дозволило "червоним" отримали другий із чотирьох "запланованих" ними на цей сезон трофеїв.

Огляд матчу:

Челсі — Ліверпуль 0:0 (5:6 – пен.)

Челсі: Менді — Чалоба (Аспілікуета, 106), Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Жоржиньйо, Ковачич (Канте, 66), Алонсо — Маунт, Лукаку, Пулішич (Лофтус-Чік, 106, Барклі, 119).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк (Матіп, 91), Робертсон (Цимікас, 110) — Гендерсон, Тіаго, Кейта (Мілнер, 74) — Салах (Жота, 33), Мане, Діас (Фірміно, 98).

Попередження: Джеймс.