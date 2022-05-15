Англия

Керманич Манчестер Сіті хвацько відреагував на зауваження в свій бік.

Після вильоту англійського Манчестер Сіті з розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками півфінального протистояння проти мадридського Реалу, головного тренера "містян" Хосепа Гвардіолу знову почали звинувачувати в недостатній роботі над характером власної команди.

Чи не найбільш завзятими критиками іспанського спеціаліста при цьому виявилися колишні гравці Манчестер Юнайтед Демітар Бербатов та Патріс Евра.

Француз свого часу сказав, що "Гвардіола має диктаторський характер, що не дозволяє з’явитися лідерам у роздягальні", а болгарин заявив, що "Манчестер Сіті — маленька команда із невеликим футбольним мисленням, у якої немає переможного менталітету".

На це Гвардіола знайшов відповідь під час свого останнього інтерв’ю.

"Відповідь на всі питання досить проста: що тоді в Мадриді, що зараз у боротьбі за чемпіонство — грає один і той самий Манчестер Сіті.

Зараз є багато відомих спеціалістів, які були колишніми футболістами, такі як Бербатов, Зеедорф і Патріс Евра. Такі люди завжди будуть залишатися собою, якими й були раніше.

Я чомусь не бачив у них ніяких особистих якостей, коли ми з Барселоною знищили їхній Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів. Це ж і є той самий характер і особистість, про які вони постійно говорять.

Нажаль, я абсолютно не згоден з їхніми словами. Особистість — це те, що ми створюємо останні п’ять років, граючи через кожні три дні.

Можливо, Ліверпуль виграє всі чотири титули, можливо, він виграє лише один, але ви ж не скажете, що в них через це немає особистості, характеру, вони не провели неймовірний сезон?

Навіть коли вони програли нам у Прем’єр-лізі одне-два очки, у них теж був поганий сезон? Вони не мають характеру? Напевно, що мають", — заявив іспанський керманич.

Нагадаємо, що 15 травня Манчестер Сіті може зняти більшість питань щодо чемпіонських перегонів, якщо обіграє лондонський Вест Гем.