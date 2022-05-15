Англия

Голкіпер Бернлі розповів про власне становлення як гравця АПЛ.

30-річний голкіпер англійського Бернлі Нік Поуп у своїй професійній кар’єрі мав лише вісім нагод на те, аби зіграти в складі національної збірної країни.

Однак, незважаючи на це, вихованець Іпсвіча добре пам’ятає шлях, який йому довелося подолати до моменту трансферу з Чарльтона до складу "бордових" у 2016 році.

"Чи повинен футболіст АПЛ бути жорстким? Напевно, що повинен. Не можна нічого сприймати близько до серця. Кожного ранку ви заходите до тренувальної зали разом із партнерами по команді, а потім намагаєтеся зробити себе та свій клуб кращими. Так це й працює.

Ми повинні вирішувати реальні проблеми, а не турбуватися про те, де і хто щось сказав.

Бернлі — стара за віком гравців команда. У нас є кому побазікати в роздягальні. Бен Мі, наш капітан — завжди може знайти потрібні слова. Джеймс Тарковскі грав у збірній Англії, тому до нього прислухаються. Джейк Корк також є ветераном АПЛ.

А ось у Чарльтоні в мене колись був геть інший досвід. Уболівальники кидали в нас тенісними м’ячами, підкидали нам свиней на поле. Думаю, що подібного в Бернлі ніколи не буде.

Це все походить із відносин між гравцями та мешканцями міста чи громади. Добре, коли у вас є відчуття приналежності до великої сім’ї.

Мені потрібно залишитися разом із командою в АПЛ, якщо я хочу поїхати до Катару взимку. Був колись досвід Сема Джонстона, який вилетів із Вест Бромвічем, проте все одно потрапив до команди Гарета Саутгейта, але я не хочу його повторювати.

Коли ви молоді, ви можете відчувати, що світ лежить перед вашими ногами, і все є найважливішим. Коли ти стаєш дорослішим, ти розумієш, що в житті є якісь важливіші речі", — заявив англійський виконавець.

Зауважимо, що з п’яти попередніх сезонів Поуп та Бернлі тричі брали участь у битвах за виживання. Зокрема, цього року у трьох своїх заключних іграх (Тоттенгем, Астон Вілла, Ньюкасл) вони намагатимуться не пропустити повз себе Лідс.