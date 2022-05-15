Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та Манчестер Сіті.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Олімпійський стадіон у Лондоні буде приймати чергове "українське дербі" між Вест Гемом та Манчестер Сіті.

Девід Моєс, після розгрому Норвіча (4:0), вирішив використати з перших хвилин Соучека в опорній зоні, тоді як Лансіні відправився до лінії атакувальних півзахисників. Андрій Ярмоленко розпочне гру з лави для запасних.

Хосеп Гвардіола, на тлі не менш переконливої перемоги над Вулвергемптоном (5:1), розмістив у стартовому складі Бернарду Сілву в трійці півзахисників, тоді як Марез та Гріліш зіграють обабіч Жезуса в атаці. Олександр Зінченко знову зіграє лівого захисника.

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Лансіні, Форнальс — Антоніо.

Запасні: Ареола, Фредерікс, Масуаку, Джонсон, Влашич, Нобл, Крал, Ярмоленко, Око-Флекс.



Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Фернандіньо, Ляпорт, Зінченко — Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Габріель Жезус, Гріліш.