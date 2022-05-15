Футболіст може стати гравцем лондонського клубу.
Пауло Дібала, Getty Images
15 травня 2022, 19:36
Лондонський Арсенал вийшов на агентів вінгера туринського Ювентусу Пауло Дібали. Про це повідомляє ESPN.
Футболіст залишить італійський клуб в літнє трансферне вікно через те, що не став продовжувати контракт.
Арсенал — не єдиний претендент на Дібалу. 28-річного аргентинця будуть раді бачити тренери та керівники дортмундської Боруссії.
Також видання повідомляє, що Арсенал все ще працює над трансфером нападника Манчестер Сіті Габріеля Жезуса. "Канонірам" він обійдеться у 50-60 мільйонів євро.
Раніше Віцепрезидент Ювентуса Павел Недвед назвав головну причину відходу влітку Пауло Дібали.