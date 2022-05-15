Англия

Футболіст може стати гравцем лондонського клубу.

Лондонський Арсенал вийшов на агентів вінгера туринського Ювентусу Пауло Дібали. Про це повідомляє ESPN.

Футболіст залишить італійський клуб в літнє трансферне вікно через те, що не став продовжувати контракт.

Арсенал — не єдиний претендент на Дібалу. 28-річного аргентинця будуть раді бачити тренери та керівники дортмундської Боруссії.

Також видання повідомляє, що Арсенал все ще працює над трансфером нападника Манчестер Сіті Габріеля Жезуса. "Канонірам" він обійдеться у 50-60 мільйонів євро.

Раніше Віцепрезидент Ювентуса Павел Недвед назвав головну причину відходу влітку Пауло Дібали.