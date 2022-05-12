Италия

Функціонер назвав причину відходу аргентинця.

Віцепрезидент Ювентуса Павел Недвед назвав головну причину відходу влітку Пауло Дібали.

"Ми розглядали, що нам може дати футболіст на полі та поза його межами, розглядали його внесок. Все що можна було — на те ми і дивились.

Запити Дібали були дуже високі. Не стану заперечувати, що це справедливо, адже Пауло чудовий гравець.

Ми не відчували, що готові йти на такий крок, тому єдино правильно, що наші шляхи розходяться. Проте це не означає, що він не чудовий футболіст", — сказав Недвед.

Нагадаємо, що влітку Дібала отримає статус вільного агента. Головний претендент на 28-річного футболіста є Боруссія Дортмунд.