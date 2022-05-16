Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У передостанньому турі поточного розіграшу англійської Прем’єр-ліги Евертон на власному полі не зміг зачепитися за очки в протистоянні проти Брентфорда. "Іриски" забили двічі ще під час першого тайму, однак, разом із тим отримали й вилучення у власному складі, чим скористалися суперники поперерві. Таким чином, команда Френка Лампарда станом на початок останнього туру все ще матиме шанси вилетіти з "еліти".

Огляд матчу:

Евертон — Брентфорд 2:3

Голи: Калверт-Льюїн, 10, Рішарлісон, 45+2 — Коулмен, 37 (автогол), Вісса, 62, Генрі, 64

Евертон: Пікфорд — Коулмен (Рондон, 84), Брантвейт, Голгейт — Івобі, Дукуре, Андре Гомеш (Кенні, 72), Миколенко — Гордон (Грей, 72), Калверт-Льюїн, Рішарлісон.

Брентфорд: Райя — Аєр (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генрі — Енсен, Нергор, Еріксен — Мбемо, Тоуні, Вісса (Роерслев, 75).

Попередження: Соренсен (10), Нергор (27), Аєр (40).

Брантвейт (18), Рондон (88).