Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

Чемпіонські перегони в англійській Прем’єр-лізі все ще тривають, тому від гостьового матчу проти лондонського Вест Гема Манчестер Сіті потрібна була лише перемога. Однак, команда Хосепа Гвардіоли зіштовхнулася зі значними труднощами під час спроби зачепитися за потрібний їй результат, пропустивши вічі ще до перерви. Але вже на початку другого тайму "містяни" почали відіграватися, здобувши в підсумку один заліковий бал.

Огляд матчу:

Вест Гем — Манчестер Сіті 2:2

Голи: Боуен, 24, 45 — Гріліш, 49, Цоуфал, 69 (авт.)

На 86-й хвилині Ріяд Марез (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Лансіні (Лансіні, 76), Форнальс (Джонсон, 90+2) — Антоніо (Ярмоленко, 90+5).

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Фернандіньо, Ляпорт, Зінченко — Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Габріель Жезус, Гріліш.

Попередження: Цоуфал, Фабіанські — Габріель Жезус.