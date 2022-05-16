До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Вотфорд — Лестер, getty images
16 травня 2022, 13:59
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті вирушив у гості до Вотфорда, де здобув розгромну перемогу.
Підопічні Брендана Роджерса відправили у ворота невмотивованих "шершнів", які вже вилетіли до Чемпіоншипу, аж п'ять м'ячів, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги.
Огляд матчу:
Вотфорд – Лестер 1:5
Голи: Педро 6 — Маддісон 18, Варді 22, Барнс 46, Варді 70, Барнс 86
Попередження: Тілеманс, 55