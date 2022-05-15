Закінчились чотири матчі чемпіонату Англії.
Лестер, Getty Images
15 травня 2022, 17:56
У рамках 37 туру англійської Прем'єр-ліги закінчились ще чотири матчі.
Лестер у гостях зумів здобути перемогу на класі над Уотфордом.
Першими забили господарі зусиллями Жоао Педро. Але гості у першому ж таймі відігрались зусиллями Меддісона та вийшли вперед після голу Варді.
Другий тайм розпочався після влучного прострілу Барнса на 46 хвилині. На 70 дубль у цій грі записав на свій рахунок Варді. Крапку у матчі поставив Барнс.
Уотфорд — Лестер 1:5
Голи: Жоао Педро, 6 — Меддісон, 18, Варді, 22, 70, Барнс, 46, 86
Астон Вілла вдома зіграла внічию з Крістал Пелас.
Команда Стівена Джеррарда забила першою на 69 хвилині зустрічі — відзначився Воткінс. Але ближче до закінчення гри Шлюпп відзначився у відповідь — 1:1.
Астон Вілла — Крістал Пелас 1:1
Голи: Воткінс, 69 — Шлюпп, 81
Вулвергемптон вдома не зумів подужати Норвіч.
У першій половині матчу рахунок відкрили гості завдяки голу від Пуккі. Але господарі відігрались на 55 хвилині. Гол забив Аіт Нурі. На цьому матч і закінчився.
Вулвергемптон — Норвіч 1:1
Голи: Аіт Нурі, 55 — Пуккі, 37
Брайтон на виїзді втратив перемогу над Лідсом.
Перший гол у зустрічі був забитий на 21 хвилині першого тайму. Його автором став Уелбек після асисту від Біссума. Але Лідс відігрався у компенсований час завдяки голу від Стрюйка.
Лідс зберігає шанси залишитись в АПЛ. За тур до кінця команда вибралась з зони вильоту. Але в Бернлі, який опустився у зону вильоту, є один матч у запасі.
Лідс — Брайтон 1:1
Голи: Стрюйк, 90+2 — Уелбек, 21