Англия

Закінчились чотири матчі чемпіонату Англії.

У рамках 37 туру англійської Прем'єр-ліги закінчились ще чотири матчі.

Лестер у гостях зумів здобути перемогу на класі над Уотфордом.

Першими забили господарі зусиллями Жоао Педро. Але гості у першому ж таймі відігрались зусиллями Меддісона та вийшли вперед після голу Варді.

Другий тайм розпочався після влучного прострілу Барнса на 46 хвилині. На 70 дубль у цій грі записав на свій рахунок Варді. Крапку у матчі поставив Барнс.

Уотфорд — Лестер 1:5

Голи: Жоао Педро, 6 — Меддісон, 18, Варді, 22, 70, Барнс, 46, 86

Астон Вілла вдома зіграла внічию з Крістал Пелас.

Команда Стівена Джеррарда забила першою на 69 хвилині зустрічі — відзначився Воткінс. Але ближче до закінчення гри Шлюпп відзначився у відповідь — 1:1.

Астон Вілла — Крістал Пелас 1:1

Голи: Воткінс, 69 — Шлюпп, 81

Вулвергемптон вдома не зумів подужати Норвіч.

У першій половині матчу рахунок відкрили гості завдяки голу від Пуккі. Але господарі відігрались на 55 хвилині. Гол забив Аіт Нурі. На цьому матч і закінчився.

Вулвергемптон — Норвіч 1:1

Голи: Аіт Нурі, 55 — Пуккі, 37

Брайтон на виїзді втратив перемогу над Лідсом.

Перший гол у зустрічі був забитий на 21 хвилині першого тайму. Його автором став Уелбек після асисту від Біссума. Але Лідс відігрався у компенсований час завдяки голу від Стрюйка.

Лідс зберігає шанси залишитись в АПЛ. За тур до кінця команда вибралась з зони вильоту. Але в Бернлі, який опустився у зону вильоту, є один матч у запасі.

Лідс — Брайтон 1:1

Голи: Стрюйк, 90+2 — Уелбек, 21