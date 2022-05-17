Англия

Другий фіналіст визначиться у матчі Ноттінгем — Шеффілд Юнайтед.

Хаддерсфілд на своєму полі здобув перемогу над Лутоном Тауном з рахунком 1:0 у матчі-відповіді 1/2 фіналу плей-офф Чемпіоншипу за вихід в АПЛ.

Єдиний та переможний гол був забитий на 82 хвилині, а його автором став Джордан Роудс.

Перша гра закінчилася із рахунком 1:1. За підсумками двох зустрічей команда Карлоса Корберана.

Другий фіналіст плей-офф Чемпіоншипу визначиться сьогодні, 17 травня, у матчі Ноттінгем Форест — Шеффілд Юнайтед. Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Ноттінгема.

Нагадаємо, за підсумками регулярного чемпіонату Чемпіоншипу до Прем'єр-ліги вийшли Фулгем та Борнмут.