Англия

29-річний півзахисник, ймовірно, повернеться в Турін.

Ювентус близький до підписання контракту з Полем Погба, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "б'янконері" активізувалися у підписанні французького півзахисника.

30 червня Погба стане вільним агентом, оскільки закінчується його контракт з Манчестер Юнайтед, який продовжено не буде.

Погба вже виступав за Ювентус з 2012 по 2016 рік, а потім повернувся до Англії.

У поточному сезоні Погба провів 27 матчів: на його рахунку 1 гол та 9 результативних передач.