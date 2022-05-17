Англия

Футболіст вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній захисник Ліверпуля та збірної Словаччини Мартін Шкртел вирішив закінчити кар'єру. Про це повідомляє Sport Aktuality.

Захисник наразі виступає за Спартак з Трнави і наступний матч стане для нього останнім у кар'єрі.

Про свій відхід із футболу Шкртел оголосив на передматчевій прес-конференції. За словами 37-річного футболіста, головною причиною завершення кар'єри є проблеми зі здоров'ям.

Свою кар'єру Шкртел розпочав у 2001 році у словацькому Тренчині. Також він встиг пограти у Ліверпулі, Фенербахче, Істанбулі та у країні-агресорки.

Він чотири рази ставав найкращим гравцем року у Словаччині, виграв Кубок Ліги з Ліверпулем, має титул чемпіона Туреччини та Кубок Словаччини.