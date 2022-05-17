Англия

Воротар МЮ не хоче сидіти на лаві для запасних.

Воротар Манчестер Юнайтед Дін Хендерсон шукає варіанти продовження кар'єри, щоб отримувати ігрову практику.

В послугах 25-річного голкіпера зацікавлений Ньюкасл, який має намір поборотись за зону єврокубків наступного року та вже шукає підсилення для команди, повідомляє The Telegraph.

Сам Хендерсон не проти такого розвитку подій, адже з приходом нових інвесторів в стан "сорок" він бачить деяку перспективу в цьому проекті. Тим не менш, ще невідомо, чи погодиться на продаж свого воротаря Манчестер Юнайтед, адже в такому випадку доведеться шукати резервного голкіпера.

В поточному сезоні англієць зіграв три матчі за "червоних дияволів", пропустивши три м'ячі в свої ворота.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед зацікавлений в послугах Пауло Дібали.