Воротар МЮ не хоче сидіти на лаві для запасних.
дін хендерсон, getty images
17 травня 2022, 21:45
Воротар Манчестер Юнайтед Дін Хендерсон шукає варіанти продовження кар'єри, щоб отримувати ігрову практику.
В послугах 25-річного голкіпера зацікавлений Ньюкасл, який має намір поборотись за зону єврокубків наступного року та вже шукає підсилення для команди, повідомляє The Telegraph.
Сам Хендерсон не проти такого розвитку подій, адже з приходом нових інвесторів в стан "сорок" він бачить деяку перспективу в цьому проекті. Тим не менш, ще невідомо, чи погодиться на продаж свого воротаря Манчестер Юнайтед, адже в такому випадку доведеться шукати резервного голкіпера.
В поточному сезоні англієць зіграв три матчі за "червоних дияволів", пропустивши три м'ячі в свої ворота.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед зацікавлений в послугах Пауло Дібали.