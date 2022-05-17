Италия

28-річний футболіст провів останній домашній матч за туринський колектив.

У рамках 37-го туру чемпіонату Італії Ювентус не зміг переграти Лаціо (2:2). Цікаво, що цей матч став останнім для Пауло Дібали перед рідними трибунами.

28-річний футболіст покине Ювентус як вільний агент, його контракт закінчується 30 червня. Коли Дібала прощався з уболівальниками, він не зумів стримати сліз та розплакався.

Нагадаємо, що Дібала виступав за Ювентус з літа 2015 року. За цей час він провів 292 матчі, в яких забив 115 голів та відзначився 48 асистами.

За чутками, Дібала може перебратися до АПЛ, де до нього виявляють інтерес Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ньюкасл.